Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области вынесли приговор москвичу за производство наркотиков в регионе
Криминал

В Калужской области вынесли приговор москвичу за производство наркотиков в регионе

Евгения Родионова
21.11, 10:15
0 344
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 20 ноября, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о вынесении приговора Калужским областным судом в отношении 41-летнего жителя города Москвы.

По словам пресс-службы судов, он обвиняется в незаконном производстве наркотиков на территории Ферзиковского района Калужской области.

— Суд установил, что страдающий наркозависимостью мужчина оборудовал нарколабораторию на окраине малонаселенной деревни, где с применением мер конспирации произвёл более полутора килограммов наркотического средства, содержащего в составе мефедрон, - уточнили в объединённой пресс-службе судов Калужской области.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVaMjYxVVMzenlJYXlTLzZnbFVKN1E9PSIsInZhbHVlIjoiV2dmR1MvZHpjSVdaT1MvYjFFbHU1aFVkRldtbW02ZGxXSENwMGI3ZXlTM0Y0UWxydjVwTXdoS0pVVHBjbklDb2dWRS9xWWdWWjY1U0FzOFpRT2w4UnVEdWo3UndBK3BPVUtTUzRiSUJLL2pWYU5GdmFjOHJBY29NQXEyVXpNZjlaMklMUnFMOThoSGtxQm10TTBkQ24xY1RtK29lOGNHODRLWVJGa0xucWtUYVRWSVZGMmRSak90N2FWSENOVVBSS1RqRldZbXVqb0w4S2FheEFHcUJiU2lzUHdlYnluVG1CTXlnTVlXQ0tWZGM4ampjVDRHdVNLRC9YVXMwYXI3TnlqZW5laHNVNWRvS0tKR1VoUjhyMFloTGNDTEJVMGp1MUJCQnk0eG9PWCtlU1crK0tybjk4SllRK2NxV3oxbkhCWFJwSzZGR3poaTd6N0xKS2lEN1ArbVg1M21HVTE4WGdobmJCN2VscTFPMXRIYlJKcStBNFpENUFTZTJGRjBtSGk5VC9vSmJkV1BtK3Y5ckl0dzMzVWJXTmVZdnFkcTRLc0tpY29QbFhBQnFoSytBZ0ZWUWZtU2QvV2hYdjl6bSIsIm1hYyI6ImEzMzc2NWVjYzJjYWJkN2QwYzI4MGVhMDI0OGE0OGQ5NDAwNTllOTg4NGQxNTg0YWZiZTk3ZTE3YWNjOGI1YWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhPVnJyN3ZWYXZQQThtbTZPMVJVaEE9PSIsInZhbHVlIjoib2RrOVRyQ3ZWOGtaQ1JScy9MNDhQdzlaUlgrTTBmSlVKSmg4YWx5MFU3aCtCS1RGZWVpa3IxRG11SUp3d3BWa2xWbzVBVUZlTkV3SUtrc3NOUFp6c3U4eWp6bEI0R0VHdEhjRGUzN2VzQ0VvSW9oTkxndDdSOHBGQndRTlNXbjFwOExBbFUxLzVHbFI4cUl0N2Qwa3F5L1lrTG42aStHS0NBYVBzY3V6S1Z1YVdIWjdKVGRQWVdYS2c0RjNsenExSUM1cWNiN2hvZzBtWnF2bU45Q2ZtejBuQi8rbVhjUUc1dEYzVE5La3JSQUw2akpyTHlBTkE5S01rVnVUNWgyZTY2RjhXM0xGemZPRlRtbUYrbzYrdUZKWmQ0Sko2Sm1Da0lwOHF0U0hQSTdzL2NCNnVlRkx6UkY1c0ZxcVcyeXRvWkFYclUzY0NNdmsvd3Z3YVhzcUpyOHdqUEUyMXBTMmJIKzlFSWt1WnhENUFIcmJDQUtweWhYOEZwd2dUdzEwRHB3UjVyVkVlb3AvMit4c2E0cDIvTGlkQllRTTBIeWlPNzR1MkQ1cFI0RmU2VEc0MWYyc3FoN1d6a3JmaDNIQjZUN0ZsOGtnMkJuYnAyWG52OHNzdTI5MzVrTVc3OVBQR3lGM3YrRlFMTjlZNlBlZXo3WnZ1dHd6NGZvMlErYTczYTdjKzc3L2RmZE5tdUxHekhtcUZNMjl1YkRnbDBNSjN6RVVhaDNlK29hOFZKZDVCNHI2N3BGcHQ2T3ppTDBHS0phMGhsbUxSNWdHMDdwcm5DYWpZWGllNG9BQzBWZ0hIemQ0MnprYVNlcjdNaVF3NjY0TVN6U1FXL1M4ZmZVYSIsIm1hYyI6IjhjMmUxMzc0ZWRkYzVmZDJhMjI0YmU2ODY4ZmU4ODc2Y2RlMTU2YzlkYjhmOTY0YjBlNzUzNTBmODExOGQxMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+