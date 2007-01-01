В Калужской области вынесли приговор москвичу за производство наркотиков в регионе

В четверг, 20 ноября, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о вынесении приговора Калужским областным судом в отношении 41-летнего жителя города Москвы.

По словам пресс-службы судов, он обвиняется в незаконном производстве наркотиков на территории Ферзиковского района Калужской области.

— Суд установил, что страдающий наркозависимостью мужчина оборудовал нарколабораторию на окраине малонаселенной деревни, где с применением мер конспирации произвёл более полутора килограммов наркотического средства, содержащего в составе мефедрон, - уточнили в объединённой пресс-службе судов Калужской области.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима.