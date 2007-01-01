В Калужской области бывший начальник исправительной колонии получил четыре года тюрьмы за взятку
В четверг, 20 ноября, прокуратура Медынского района сообщила о вынесении приговора бывшему начальнику исправительной колонии строгого режима - ФКУ ИК-4 УФСИН России по Калужской области.
По словам, прокуратуры, мужчина виновен в получении взятки.
— Суд установил, что бывший начальник исправительного учреждения обеспечил возможность осуждённому при отбытии наказания беспрепятственно пользоваться мобильным телефоном на территории колонии. Он получил за это взятку в виде сотового телефона стоимостью более 20 тысяч рублей. Кроме того, он по просьбе осуждённого разрешил доставку на территорию исправительной колонии предметов без надлежащего их оформления и досмотра, - уточнили в ведомстве.
Суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.
Мужчину лишили специального звания «подполковник внутренней службы», а также права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на три года.
Мобильный телефон конфискован в доход государства.