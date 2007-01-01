Калужанин оплатил покупки чужой картой и попал под суд
Следователи в Дзержинском районе завершили расследование дела о краже с банковской карты.
По версии следствия, в 2024 году 41-летний житель Малоярославецкого района попросил у знакомой в долг 1000 рублей. Та доверилась ему, отдала свою банковскую карту и сообщила пин-код, чтобы он сам снял нужную сумму.
Однако мужчина решил не возвращать карту и начал расплачиваться ею в магазинах. Поскольку многие покупки можно оплатить без ввода пин-кода, вор смог потратить значительно больше. В какой-то момент оплата не прошла - тогда он вернул карту хозяйке.
Как мужчина сам признал, все снятые и потраченные деньги пошли на его личные нужды.
Теперь дело передано в суд. Если вину подтвердят, мужчине грозит до шести лет колонии, рассказали 20 ноября в полиции.