Калужанин оплатил покупки чужой картой и попал под суд

Следователи в Дзержинском районе завершили расследование дела о краже с банковской карты.

По версии следствия, в 2024 году 41-летний житель Малоярославецкого района попросил у знакомой в долг 1000 рублей. Та доверилась ему, отдала свою банковскую карту и сообщила пин-код, чтобы он сам снял нужную сумму.

Однако мужчина решил не возвращать карту и начал расплачиваться ею в магазинах. Поскольку многие покупки можно оплатить без ввода пин-кода, вор смог потратить значительно больше. В какой-то момент оплата не прошла - тогда он вернул карту хозяйке.

Как мужчина сам признал, все снятые и потраченные деньги пошли на его личные нужды.

Теперь дело передано в суд. Если вину подтвердят, мужчине грозит до шести лет колонии, рассказали 20 ноября в полиции.