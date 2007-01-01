Афиша Обнинск
Новость дня Криминал

В Калуге поймали парня, укравшего еду из магазина

Дмитрий Ивьев
20.11, 09:33
0 519
В полицию Калуги обратились представители одной из сетевых торговых точек: у них украли товар на сумму более 19 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и быстро установили подозреваемого - им оказался 21-летний местный житель, у которого уже были судимости.

Как выяснилось, молодой человек зашёл в магазин, наполнил корзину продуктами и просто вышел, не пройдя через кассу. Сам он рассказал, что сразу же продал украденное прохожей на улице, а полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому запретили покидать город до окончания следствия. 

Если вину докажут, ему грозит до двух лет колонии, сообщили 20 ноября в полиции.

