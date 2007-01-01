Афиша Обнинск
В Калужской области мужчина получил штраф за избиение работника электросетей
Криминал

В Калужской области мужчина получил штраф за избиение работника электросетей

Евгения Родионова
20.11, 09:00
В среду, 19 ноября, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о назначении Дзержинским районным судом административного наказания гражданину Калужской области.

По словам пресс-службы, мужчина ударил работника электросетей.

— Суд установил, что в декабре 2024 года мужчина в ходе словесного конфликта с работником Медынских районных электросетей нанёс кулаком правой руки не менее пяти ударов в область левого плеча, а также не менее двух ударов кулаком правой руки в левую височную область. Поводом стала опиловка дерева возле дома мужчины, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

