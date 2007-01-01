Калужским гаишникам грозит до 12 лет лишения свободы за взятки

В среду, 19 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении инспекторов ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области.

По словам прокуратуры, они обвиняются в 16 фактах получения взяток.

— Обвиняемые, находясь на службе, неоднократно при выявлении нарушений правил дорожного движения предлагали водителям передать им взятки на сумму от 500 рублей до 30 тысяч рублей за возможность избежать административной ответственности. Передача денежных средств осуществлялась переводом на банковский счёт знакомого одного из сотрудников ДПС, который в последующем обналичивал их и передавал инспектора, - пояснили в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками собственной безопасности УМВД Калужской области была пресечена преступная деятельность.

За совершение преступления они могут получить до 12 лет лишения свободы.