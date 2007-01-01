Калужанка отдала мошенникам 6,4 миллиона рублей
В среду, 19 ноября, прокуратура города Калуги сообщила о возбуждении уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере.
По словам прокуратуры, 22-летняя жительница Калуги перевела мошенникам около 6,4 миллионов рублей.
— Предварительно установлено, что в ноябре девушке по телефону позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником компании по установке домофонов. Он сообщил, что в доме, где проживает девушка, устанавливается новый домофон и для подключения ей нужно сообщить полученный в смс-сообщении код. После того, как девушка сообщила код, ей позвонили неизвестные лица, убедили, что переданный ею пароль позволил мошенникам оформить от её имени доверенность на имя гражданина другой страны и теперь её сбережения находятся под угрозой. Выдавая себя за сотрудников банка и правоохранительных органов, мошенники поддерживали с потерпевшей постоянную на протяжении семи дней и убедили в необходимости обналичить имеющиеся у неё денежные средства и перевести их на указанный ими «безопасный» счёт, - рассказали в ведомстве.
Прокуратура города Калуги взяла расследование дела на контроль.