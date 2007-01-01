Калужанин получил пять лет колонии за попытку продажи наркотиков

Во вторник, 18 ноября, Калужский районный суд сообщил о вынесении приговора местному жителю за попытку сбыта наркотических веществ.

По словам прокуратуры, он пытался реализовать продажи наркотиков в интернете.

— Мужчина договорился о продаже наркотического средства, содержащего мефедрон двум своим знакомым. Общий вес вещества составил почти 3 грамма. Реализовать преступный сговор ему помешали сотрудники полиции, задержавшие его до совершения сделки, - пояснили в ведомстве.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.