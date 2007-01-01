Калужанин перевёл мошенникам более 450 тысяч рублей
Во вторник, 18 ноября, прокуратура города Калуги сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
По словам прокуратуры, житель Калуги в течение двух месяцев осуществлял переводы денежных средств мошенникам.
— В ходе переписки в мессенджере с неизвестными лицами мужчину ввели в заблуждение и предложили возможность покупки и доставки автомобиля. Мужчина на протяжении двух месяцев осуществлял переводы на счета злоумышленников на общую сумму более 450 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь