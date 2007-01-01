Афиша Обнинск
Криминал

В Калужской области будут судить сотрудника Гострудинспекции за вымогательство взятки

Евгения Родионова
18.11, 16:11
Во вторник, 18 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении работника Гострудинспекции Калужской области за вымогательство взятки.

По словам прокуратуры, инспектор попросил деньги за возможность избежать административной ответственности.

— В апреле мужчина проводил проверку деятельности сельскохозяйственного предприятия Калужской области и потребовал у представителя передачи ему взятки на сумму более 100 тысяч рублей за освобождение от административного наказания. Сельскохозяйственное предприятие сообщило в УФСБ России по Калужской области. Инспектора задержали, - рассказали в прокуратуре.

Если его признают виновным он может получить до 12 лет лишения свободы. На данный момент инспектор заключён под стражу.

