Главная Новости Криминал Калужанка отдала курьеру мошенников 3,6 миллиона рублей
Криминал

Калужанка отдала курьеру мошенников 3,6 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
18.11, 10:03
В Калуге завершили расследование дела о мошенничестве, в котором участвовал 19-летний курьер из Башкортостана, сообщили 18 ноября в полиции.

По данным следствия, парень искал подработку в интернете и оставил номер телефона на одну из вакансий. С ним сразу связался «работодатель», который предложил простую схему: ездить по адресам и забирать деньги от людей, называя кодовое слово. При этом он прямо предупредил, что это незаконно, - однако молодого человека это не остановило.

Парень приехал в Калугу, встретился с женщиной, получил от неё пакет с деньгами (представившись официальным курьером и показав поддельный документ) и тут же перевёл почти всю сумму - более 3,6 миллиона рублей - на счёт мошенников, оставив себе небольшой процент за услугу. Сам пакет он сразу выбросил.

Теперь дело передано в суд. Молодому человеку грозит до 10 лет колонии.

