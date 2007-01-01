Афиша Обнинск
На калужском предприятии украли 9 миллионов рублей
Новость дня Криминал

На калужском предприятии украли 9 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
18.11, 09:11
2 1059
В Калуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщили 18 ноября в Следственном комитете.

По версии следствия, с начала 2024 года до 14 октября нынешнего сотрудники предприятия вносили в автоматизированную информационную систему управления ресурсами компании заведомо ложные сведения о выполнении подчиненными работниками ремонтных работ, которые фактически не проводились и не выполнялись.

- На основании ложных данных, внесенных в систему, подчиненные сотрудники ежемесячно получали необоснованно завышенную премиальную часть заработной платы, - подчеркнули в СК. - Таким образом, используя свое служебное положение, фигуранты совершили хищение денежных средств более 9 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, причинив тем самым имущественный ущерб предприятию.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ.

Сейчас ведется расследование.

