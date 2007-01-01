Афиша Обнинск
Криминал

Калужанин прятался от армии в Крыму

Дмитрий Ивьев
17.11, 17:04
В Боровском районе завершено расследование уголовного дела по статье об уклонении от службы в армии. В понедельник, 17 ноября, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемым по делу проходит житель Боровского района.

В декабре 2022 года он получи повестку, но в военкомат не явился.

До октября нынешнего года мужчина жил в Крыму, находясь в федеральном розыске. Однако в итоге калужанина задержали.

По уголовной статье мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

