В Калуге чиновник украл из бюджета 130 тысяч рублей

В понедельник, 17 ноября, прокуратура города Калуги сообщила о задержании начальника отдела администрации городского округа Калуги.

Предварительно установлено, что он использовал свое служебное положение, и путем обмана похитил денежные средства, выделенные на проведение спортивных мероприятий.

— В период с ноября 2023 года по май 2025 года должностное лицо, используя фиктивные документы о якобы проведенных физкультурных мероприятиях путем обмана завладел бюджетными денежными средствами, причинив тем самым администрации городского округа города Калуги материальный ущерб на сумму свыше 130 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура города Калуги взяла расследование уголовного дела на контроль.

Глава городского округа города Калуги прокомментировал ситуацию:

— Сразу же после поступления соответствующей информации мы незамедлительно передали дело в компетентные органы и активно взаимодействуем с ними, обеспечивая полную открытость расследования. Для меня крайне важно, чтобы каждый случай злоупотребления должностью и финансовыми ресурсами получил справедливое разбирательство и соответствующее наказание.