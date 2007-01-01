Магазин с поддельной одеждой нашли в Калуге

В Калуге возбудили уголовное дело против 34-летнего жителя Московской области, который продавал поддельную одежду известных брендов.

По информации полиции, мужчина снял помещение и организовал там торговую точку, где продавал вещи с логотипами известных мировых марок - но без разрешения правообладателей. При проверке полицейские изъяли товар, и экспертиза подтвердила: это контрафакт.

Ущерб компаниям, чьи бренды незаконно использовались, оценили более чем в 4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование товарных знаков». Если вину докажут, мужчине грозит до двух лет колонии, сообщили 16 ноября в Управлении МВД по Калужской области.