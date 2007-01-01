Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области лесничему грозит срок за служебный подлог
Новость дня Криминал

В Калужской области лесничему грозит срок за служебный подлог

Дмитрий Ивьев
14.11, 17:08
0 64
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Завершено расследование уголовного дела, сообщили в пятницу, 14 ноября, в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, подлог совершил участковый лесничий в Куйбышевском районе.

- По версии следствия, в 2021 году подозреваемый, достоверно зная о незаконной рубке лесных насаждений, внёс в акт осмотра лесосеки ложные сведения об отсутствии выявленных нарушений, - отметили в СК. - Общий ущерб в результате незаконной рубки деревьев составил более 6,5 млн. рублей.

Дело направили в суд.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikw1WDA2RUhyZnpkaTRtWmM2czNDbHc9PSIsInZhbHVlIjoiVG9WRWp4SlowTWNTcGQvS2NHWUQyT3FGT2RTYmFDcjJxcWEyNUEveEZZM0UxN2lHQXZwNGp2OHZFNENNVTVrYjJGcThjeHdRZ0swOWNmeVFDVlJHLzl1OVRUUDRwYzdZTGduQ3RPZ1d6MVU1OHZmbjhZRENMSzdwbjQrYXJWblNkTDJ5dmhPUkpseXVlQXA0UzBBMDRjb2UvZGp2VW9wYTRqTDlnanU0dFZhRVplM2J5SFhWRkRMWGpXbG50Q3ZYMG9CU2NkdGd4bVRkZ1lZWmNISU5QaXoyYWVYSnhCdnVhQ0VJSVVmNmUzU25FUnRGWFpvNzRpZVdMcnY3cVlLckpIdnpBWFQwK1NCc2N6RWhLRU1pb0NrQ3NMcDczZ0p6bnhMYjh0ZlpIZHNmYUIvSUUxQ0YyK3VDcE01eElBRHBjYkZjNldKaE1abDU3Snd4Q3JMaWt0ZnNCbnY5OFBiWlRFc2FMVUFYSlEzcXJDS1llZlc4azdTK1FjSU9TcnZ6NVdKTFRsTlpPRVRQaEh3WFpQQlYzREo5YkZsY2ZVZDJCcGF2bkVqWkUwdkZXSDJucVZoOXUzK2JNOHFRbU1YVyIsIm1hYyI6ImU2ZDljNjk1MGQyZjVmNTdkNGU0MzRhMmUyYzY4ZGQ1MzEyZjU5ODE2YjA5ZTU3NTZjNWQyNjNhODAzN2EyNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9zTFM5NWtqd0pINzUvUlZxQ2xsZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiWUxWMUFKODFrUjUwMDQ3cUx2cVk2dmxIT3NiR01xcnBLaHRuQmM1UVF2cDVSclpKOFRrRmhZQm9WR0FZZmZJOTh6NThFM1pUdXo0MEVJR1h0T1NOMmc2YjE5K0FFdlNBR1VvT2s0dVNKNXp3OTNONjI2U3cxMXN6cThIS1hDL3hTdFNaQVE0ZGh6eW8yY0llcnIyc3pwa0VYckZOV1VHUXdya1BhWlBjcHRodTdpQm1vZkNEK0VhaUY0WWo4cEpWMTVhZTE5MTNqZGNPaVJ0NzVBRkx1RzVUUVZ6K29MQldLTDVhdlZJVWs0OVMra3B5ak1JMEJPL21tNFNQL0h1dTJhdjZsdHdzWVRJQW0rWUsyR3JFb1NieU5IaVVPY3o5K3ljWlFrVDd2K3RRQkRmRyttMEtkd0JEeWpZcThyWTdjd3Q5ZTB2cEtzZXFxbFpJTkJaZUVGV1MzWUIzRlI3QWYwVnhERVZSeUQ5Z0hvV3pKVnFPN3dFd0x4dDR4NGExM1B3TWZrZFl3dzJHYnhLNFZydU5kWUpQZSsvZFhoZGtJZU1aOHAvZGZKMUpPOHl3QnBSdE5QeFBPb041UGRGNWZReEcxQ2NiVjExRFBKMHU1TlVBRVlldXBWQ3p0YVYrZXlsaE5ERHoyK0hkWVFWU0E5dXYrYTdHSWY1cm15aGRTMWc1cG9BcUZUUVlvUkduQ3BaVmJxU2dObUhXalBpN3ZXY3NvQmxvS1cvWUlFb2l0RFZxTFB5SlE3TlRFOUY1T0EzNjJXLzkvZDVkS3NRUk10RFpLRzNDQVpLL0tDVDJTREg4c0J2bUMrUksvUFBNTTZoZ0djNjNrbnFzQXh2VyIsIm1hYyI6IjJkYmI0OTBlNTAwNzAwOTcyNDM5M2NmMWI1MmU3NDFlNTAwOGU5NGE3YWZjMGRhZTYxYzZhNDM3YzI0ZTU3MzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+