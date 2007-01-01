В Калужской области лесничему грозит срок за служебный подлог
Завершено расследование уголовного дела, сообщили в пятницу, 14 ноября, в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, подлог совершил участковый лесничий в Куйбышевском районе.
- По версии следствия, в 2021 году подозреваемый, достоверно зная о незаконной рубке лесных насаждений, внёс в акт осмотра лесосеки ложные сведения об отсутствии выявленных нарушений, - отметили в СК. - Общий ущерб в результате незаконной рубки деревьев составил более 6,5 млн. рублей.
Дело направили в суд.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь