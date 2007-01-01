Афиша Обнинск
Криминал

Плантации с коноплей нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
14.11, 11:35
0 378
В Калужской области завершилась масштабная операция по борьбе с наркотиками — «Мак-2025». Она проходила с 14 июля по 22 октября и была направлена на пресечение распространения наркотиков растительного происхождения, в том числе выявление и уничтожение незаконных посевов конопли, сообщили 14 ноября в полиции.

За это время полицейские и другие профильные службы обнаружили и уничтожили 5 нелегальных плантаций, где росло 448 кустов конопли, а также 9 диких очагов с 397 растениями, содержащими наркотические вещества.

Кроме того, было выявлено 50 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, и 34 случая административных нарушений. Из незаконного оборота изъяли более 24 килограммов наркотиков.

Отдельное внимание уделили интернету: полиция нашла 60 сайтов и онлайн-ресурсов, где распространялась запрещённая информация о наркотиках. Все эти данные передали в Роскомнадзор для блокировки.

