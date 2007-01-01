Афиша Обнинск
Криминал Калужанин отдал деньги мошеннику, который притворился проституткой
Криминал

Калужанин отдал деньги мошеннику, который притворился проституткой

Дмитрий Ивьев
14.11, 11:27
В Калуге завершили расследование дела о мошенничестве, в котором пострадал местный житель. Теперь перед судом предстанет 25-летний мужчина из Волгоградской области, сообщили 14 ноября в УМВД.

По данным следствия, он выдал себя за девушку, разместив на одном из сайтов объявление об оказании интимных услуг. В качестве фото использовал чужой снимок, найденный в интернете. Когда с мужчиной связался калужанин, мошенник с помощью специальной программы изменил голос на женский и договорился о встрече.

Затем он попросил внести предоплату и страховку. После этого с потерпевшим связался другой человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что против калужанина якобы завели уголовное дело, но его можно закрыть, если перевести деньги. Мужчина поверил и перевёл более 20 тысяч рублей на указанный счёт.

Как только деньги поступили, связь с мошенниками прервалась. Сам подозреваемый позже признался, что потратил все полученные деньги на личные нужды.

Дело передано в суд по обвинению в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

