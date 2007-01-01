Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области нашли подпольную нарколабораторию
Новость дня Криминал

В Калужской области нашли подпольную нарколабораторию

Дмитрий Ивьев
14.11, 10:30
0 562
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Задержан местный житель, которого подозревают в попытке незаконно сбывать наркотики, сообщили 14 ноября в МВД.

По данным следствия, мужчина нашёл в интернете подработку: анонимный заказчик перевёл ему деньги на покупку дома в Калужской области, а через тайники передал всё необходимое для изготовления наркотиков. Злоумышленник купил дом, пристроил к нему отдельное помещение и оборудовал там лабораторию. Готовый продукт он собирался продавать в соседних регионах.

При обыске в пристройке полицейские нашли запечатанный свёрток с пакетами, в которых оказался синтетический наркотик - производное N-метилэфедрона общим весом более 21 килограмма. Также изъяли 89 канистр с химическими жидкостями, весы и другое оборудование, связанное с производством. Всё это отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере». Подозреваемый арестован.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFoTjBpSkpjYitGR0U3U0lpN0wzM3c9PSIsInZhbHVlIjoiMmtlOHl0NW9JT0llOXpnbFQzTWIrcnVtbDJybHpjU0ROS01GZTNSN1BWKzJIK2hGY1VVbnMyWkx0VU14UVpZZlg4di8wdHJpMnQzMG1SdE9SbitSaUF1RWovSVl1RUM4SkNFWEhZRlptTnJpMTVFRlRNRldhOUFXQWtFZjQ4NFdSZnUvOFdyQmNBdS9EaTAvakZWWjRwdTdSK1RkYzFyK2d4WmZxTkxmK1RlRmpFZDNVRU5UdlZwWHRxT29jV2s5Qzh5YUFhZC8reXk5aFJpU05CZ3Azc3h1aHkzTVpicVRxLzZOeEZZT3hwb25YbjJIazgzOTlMQk5NTnZCUGZyc2o4NXM2SkEvU0V1TGNCa21BdkxOVExKNTVYOTJyUlZyZE9Ibno1NFg0N3lXaHVTK043R1dtdEhjd3E1UGREZDZJSDNCZlBDcUg5TkNVQUtCQXVNRTM5T0lGS0k0V1NscFhnRXlEU2thbkxPbUM0SnZBa1J5ZTlpR2UxdDR1UGEzY2xVRUtIVS9mZEZYS1ZlY25HVVY2R3A5cSt1VEppTkptdlMzZy9EWG5MU0FKVHA5UFRISEl1dkE0MFplRHhPZCIsIm1hYyI6ImM1Y2VmM2U4MGI3Yjg0YzBiNGZjZWUxMjBkMTVkMDcxMmJlYjJkNzY4YjdhM2FlNWZlM2ZiM2VjMjkxNWE0MWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImsvaCswR0ZDblI1ZmlXRkM1T1VOVnc9PSIsInZhbHVlIjoiaDk0WVZkbjIzUmMzQVFxZDVkb1Zqd05jSFZBd0E4V3MzOXNBN0t1YmxaL0NEenhpczY0SjNWWER3VlllNFg3ZFg2VEUxaUtzTDBVZmRib0JIWm5PZUIxRERkRERoeTc0S3kyNXk0QjF4QXF6U01xbVU2MStRdmhlOFNlaE5iQzlSZnR2WTZYaG9aSjJBLzBsc3dOcFM1NTdSY1UwUG9Fc0lNTkYrT1h4QjRMTDN5VEhXb2JnbWUvdmJza21SL2VTY1dNWDRMNGtxRGtrWWJwNjE5TllUWkJQWlMzZnhCUUdNTkwyTmw5eW5TNDNaOER2b0xVMjRTaGYzdUQ2RE5jUWpNcEszVlZVTUdMbXJSdXZhYkxLUUF4VXJtLzAxNU5LT1JUUG1QRWljOC9mV1pEUkQwaUU5bEpqUUZRTnEyVEFUVmUzazIwdm95MXRib1BVUlNPcDU0MjJsbDgybzNZMC9mQlJ1akp3RWRtbmxiZ21McWEvTE5HNHREemlKZWxXK0sxU2FSd1daNzRpNTgrU2tvQUdDZlRXLzhNZXZON08zd1NKa1lMWjI2RUJUcW1aTlp3dXhqZVVpQVQwMVNhWU9IQWZpRUJjdVJwdk1mbXh6RmR4MEw3QzJ3NldSZHp0cmdMQWFtclZTaThONVBoUHFrdE9ETExwYWVEbmUwbGpCNzJvR2YyS2s2RUxyL3VzNDVUbXdMdHFQa1FaZ3NkS2pKK3ZSTFhsTmVESktYdnpnbkVvd2piRW9zbXRDTFRpZ3ZYcVJCQW12bWpBUC81SERCOFZkazlVWEFiMldkTDhIcURGL3l4eklvUHo1TmpIUDZhR1AwUUYwMGhpNWZsNSIsIm1hYyI6IjUwNWEyZGFlNmRlYzBmZDc1MmVhZTVjM2FlNDhkNjBmNjljNGJhNTg3YzdhODhhOTA1OGVhMmUyOTdjY2UzYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+