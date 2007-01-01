В Калужской области нашли подпольную нарколабораторию

Полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Задержан местный житель, которого подозревают в попытке незаконно сбывать наркотики, сообщили 14 ноября в МВД.

По данным следствия, мужчина нашёл в интернете подработку: анонимный заказчик перевёл ему деньги на покупку дома в Калужской области, а через тайники передал всё необходимое для изготовления наркотиков. Злоумышленник купил дом, пристроил к нему отдельное помещение и оборудовал там лабораторию. Готовый продукт он собирался продавать в соседних регионах.

При обыске в пристройке полицейские нашли запечатанный свёрток с пакетами, в которых оказался синтетический наркотик - производное N-метилэфедрона общим весом более 21 килограмма. Также изъяли 89 канистр с химическими жидкостями, весы и другое оборудование, связанное с производством. Всё это отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере». Подозреваемый арестован.