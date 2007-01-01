Афиша Обнинск
Калужанка получила штраф за фиктивную регистрацию мигрантов
Криминал

Калужанка получила штраф за фиктивную регистрацию мигрантов

Евгения Родионова
14.11, 09:57
0 306
В четверг, 13 ноября, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о рассмотрении уголовного дела о незаконной постановке на учёт мигрантов.

По словам прокуратуры, местная жительница организовала схему фиктивной регистрации иностранных граждан.

— Обвиняемая заполняла уведомления о прибытии граждан Узбекистана и Азербайджана, затем передавала их в МФЦ и отдел по вопросам миграции. Таким способом она незаконно зарегистрировала 13 человек, - рассказала объединённая пресс-служба судов.

Женщина полностью признала свою вину.

Суд назначил наказание в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей.

