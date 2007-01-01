20-летнему калужанину вынесли приговор за оправдание терроризма и госизмену
2-й Западный окружной военный суд признал молодого человека виновным, сообщили в четверг, 13 ноября, в прокуратуре Калужской области.
В октябре 2023 года калужанин разместил в интернете комментарий под видео, где оправдывал деятельность украинских националистических организаций, признанных террористическими и запрещенных в РФ.
- Кроме того, он, используя мессенджер, выполнял поручения представителя украинской спецслужбы и пересылал ему фотографии и видеосъемку мест расположения военных объектов с указанием географических координат, - пояснили в прокуратуре.
Молодого человека осудили на 14 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.
