В Калуге иностранец пытался подкупить полицейского за 600 рублей

В дежурную часть поступило сообщение о драке или скандале в одной из квартир. Приехавшие полицейские нашли там 23-летнего мужчину - гражданина одной из стран ближнего зарубежья. У него не было при себе никаких документов, подтверждающих личность, рассказали 13 ноября в региональном УМВД.

Проверка показала: этот человек уже был замечен ранее - он находится в списке лиц, которых должны выдворить из России. Поэтому полицейский начал оформлять на него протокол за нарушение правил пребывания в стране.

В этот момент молодой человек предложил сотруднику полиции 600 рублей, чтобы тот закрыл глаза и не составлял протокол.

Полицейский сразу сообщил об этом в отдел - попытку дать взятку зафиксировали, деньги изъяли и приложили к делу.

Теперь на мужчину завели уголовное дело за мелкое взяточничество. После завершения расследования его вышлют из России.