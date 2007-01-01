В Калуге задержали пьяного водителя

Полицейские поймали пьяного водителя, который уже был наказан за похожее нарушение и не имел права садиться за руль, рассказали 13 ноября в УМВД.

Ночью на улице Валентины Никитиной инспекторы остановили внедорожник «СсангЙонг Рекстон». За рулём оказался 58-летний местный житель. У него был явный запах алкоголя, речь заплеталась, и он вёл себя неадекватно. На месте алкотест показал, что мужчина пьян.

Проверка по базам показала: всего несколько месяцев назад - в апреле 2025 года - его уже наказывали за отказ проходить медосвидетельствование на алкоголь. Суд тогда лишил его прав на 1 год и 7 месяцев и назначил штраф в 45 000 рублей. Решение вступило в силу, но он проигнорировал запрет и снова поехал за рулём.

Калужанина сразу отстранили от управления, увезли в полицию, а машину отправили на штрафстоянку.

Теперь на водителя завели уголовное дело. Ему грозит срок в колонии.