Криминал

Пенсионеру из Калужской области простили кредит, который он взял по указке мошенников

Дмитрий Ивьев
12.11, 16:14
65-летний житель села Льва Толстого стал жертвой телефонных мошенников и обратился за помощью в прокуратуру Дзержинского района.

В августе 2024 года ему позвонили неизвестные и заявили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали и через него скоро оформят кредит. Чтобы «предотвратить угрозу», они убедили пожилого мужчину самому взять кредит и перевести деньги на так называемый «безопасный» счёт.

Пенсионер, растерявшись и не до конца понимая, что делает, оформил заём на 164 тысячи рублей и отправил все деньги на указанные мошенниками счета.

По этому случаю завели уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

Прокуратура встала на защиту пенсионера и подала в суд заявление, чтобы признать кредитный договор недействительным. Суд согласился - теперь пожилой мужчина не должен деньги банку, сообщили 12 ноября в прокуратуре.

