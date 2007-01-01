Афиша Обнинск
В Калуге задержали молодого человека с наркотиками
Криминал

В Калуге задержали молодого человека с наркотиками

Дмитрий Ивьев
12.11, 09:15
Полицейские патрульно-постовой службы заметили мужчину, который вёл себя странно. патрульные остановили его, попросили документы и спросили, нет ли у него при себе запрещённых веществ. Молодой человек честно ответил, что да – есть, рассказали 12 ноября в Управлении МВД по Калужской области.

Его доставили в отделение, где при личном досмотре нашли свёрток с веществом, похожим на наркотик. Экспертиза подтвердила: это «спайс», и его масса – почти 5 граммов. Сам 23-летний калужанин пояснил, что держал его для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье за хранение наркотиков в крупном размере. Если суд признает его виновным, ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Пока молодой человек не арестован – он подписал обязательство не покидать город.

