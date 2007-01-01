В Калужской области мотоциклист второй раз попался пьяным за рулем

41-летнего мужчину из Ферзиковского района наказали двумя годами принудительных работ. За руль ему нельзя садиться в течение шести лет, сообщили 11 ноября в прокуратуре региона.

В мае байкера остановили в Ферзиково сотрудники Госавтоинспекции. От освидетельствования мужчина отказался.

Ранее он уже был судим за пьяное ДТП, в котором пострадал человек.

Мотоцикл конфискован в доход государства.