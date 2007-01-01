Калужанка фиктивно прописала 18 иностранцев

В Калуге возбудили уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в фиктивной регистрации иностранцев.

По данным полиции, 43-летняя женщина в течение нескольких месяцев оформляла по месту своей регистрации в частном доме 18 иностранных граждан. Однако проверка показала, что на самом деле ни один из них там не жил.

По словам самой подозреваемой, за каждую такую прописку она брала по 1000 рублей.

Пока расследование продолжается, калужанке запретили покидать город. Если вину подтвердят, ей грозит до трёх лет тюрьмы.