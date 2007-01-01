В Калужской области будут судить 47-летнего мужчину за убийство
В понедельник, 10 ноября, Людиновская городская прокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины.
По словам прокуратуры, он обвиняется за убийство своего знакомого.
— Согласно версии следствия, в августе он находился со своим 63-летним знакомым в съёмной квартире в Людиново в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора. Мужчина нанёс ему не менее 16 ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - пояснили в ведомстве.
Для того, чтобы отвести от себя подозрения обвиняемый вытащил тело на лестничную площадку.
За совершение этого преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
