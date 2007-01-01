В Калуге мужчина до смерти избил знакомого

Следователи завершили расследование дела. Жителя Калуги обвиняют в том, что он во время ссоры избил знакомого, и тот от полученных травм умер, сообщили 7 ноября в Следственном комитете.

В ночь на 3 марта оба мужчины находились в одной из квартир в Калуге и пили алкоголь. Между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Один из них, будучи пьяным, нанёс другому несколько ударов по голове и телу. От этих травм потерпевший позже скончался.

Следователи собрали все необходимые доказательства, и теперь дело передано в суд. Там и решат, виновен ли мужчина и какое наказание он получит. Калужанину грозит до 15 лет колонии.