20-летняя девушка притворялась медсестрой, чтобы воровать у стариков
Криминал

20-летняя девушка притворялась медсестрой, чтобы воровать у стариков

Дмитрий Ивьев
08.11, 09:00
0 667
Людиновский районный суд вынес приговор 20-летней жительнице Брянской области, которая, представившись медицинским работником, обманула двух пожилых женщин и похитила у них деньги.

В январе и апреле прошлого года девушка приходила к пенсионеркам, предлагала медицинские услуги, и те, поверив ей, впускали её в квартиры. Пока подсудимая отвлекала женщин разговором и осмотром, её сообщник - личность которого до сих пор не установлена - заходил в квартиры через незапертые двери и крал деньги: сначала 95 тысяч рублей, затем 90 тысяч.

На суде девушка частично признала вину, но отрицала, что действовала по сговору с сообщником. Суд, однако, установил наличие преступного умысла и группы лиц.

Учитывая, что у подсудимой есть маленькие дети, частично возмещённый ущерб и её состояние здоровья - но также и то, что она уже была судима и на момент преступлений имела непогашенную судимость, - суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. 

Кроме того, с неё взыскали деньги в пользу пострадавших для полного возмещения ущерба. Приговор уже вступил в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

