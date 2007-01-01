Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области задержали лидера межэтнической преступной группировки
Криминал

В Калужской области задержали лидера межэтнической преступной группировки

Дмитрий Ивьев
07.11, 16:23
0 498
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Обнинске сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в руководстве межэтнической организованной преступной группой. По данным ТАСС, он также состоял в запрещённой экстремистской организации и занимался вымогательством у предпринимателей в Обнинске и Балабаново.

Как сообщает агентство, члены группировки взыскивали долги с бизнесменов, получая за одну операцию до 30 миллионов рублей. В качестве вознаграждения они оставляли себе от 30% до 50% взысканной суммы. Общий объём незаконного дохода уточняется.

Задержанный ранее отбывал наказание и даже из мест заключения поддерживал связи с зарубежными криминальными лидерами. По информации источников, он действовал в их интересах, в том числе организовывал сбор денег среди других осуждённых.

Как рассказали в ТАСС, в состав ОПГ, по предварительным данным, входили в основном выходцы из Дагестана, Чечни и Армении.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlNRVJxOTZEQXA3aUR0aWdkRS96c1E9PSIsInZhbHVlIjoiSkVsUnFWTGk2QVh2NWx0ak1tVklwTysyaloyYVJDZFYvZkhENEJSMEJBM0Y5SWtoSm5VRFE2ZFd2WHFDZ2RiWWV6UGU2QU1wKzJMdWpKR00ybVBkVndRRzJNTlZWUGtuUnFWVUlHZGlWQ3FNSXE2QUJHWVFRcTBvOEtQMGttWWwxS2NQdHhzZEtLeTQ4NnlLSUx5ZnZ6aC90RkdiMlNGQWF1Zy82QXRISDVyY3dXMlhSTVlzM1VQZ1JRY0x2Yk5rWVU2MktUQUV1UGN3QXVvNzllYkFXUWpFNW5uQkdEd3JveFo1SWdyOUZualRPWmlkRzZnTzI3UjJwQkRJSGk4ZHJ3RTdXSFRVeVQwY0dZZzRqaUZmM0I5czhVV2ZLbW5KR2RxcDdvZGJnZi9iMFZxYWM1RlFtd3FqeEtka2ZZRGU3NXZSNWZBeWR3K0Exa2pWN2xxQzlBRnpVeVlOQmhkS3pHbXBBVGhvQ2VVVTdWL1A0U09iNXc3REp5WjUvL3E3cmh1UkZlV1pVcDhHSk5SbWc0c2xjeHArRUlPS2pNVDVFTUNKMC9FQmVxSkVLek1paUF6TEpMenNVemwvSzRDVSIsIm1hYyI6ImFkYjUzOTE3MGU0NDU0ZWNiYzdlYTMyNGZhY2ZhNzYxYzkwNmNhYmU3NDM3M2Q3NzU0YTFhNjE4MjFkNTBhMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhrMEhyMWZEdU1iWkIyZjBjbVNRNlE9PSIsInZhbHVlIjoiYkJSVml6ZFFHRlZVQVBOQzdJZExDTk9GU29hVnR0OEQzKytxT0MyVyt6a1RBR3NDQnNMNnFGMXpqV3UrNmlINWNrRFBSdlZMWUhMdVRML01adnVqMzhPQWVDdjArL0lIeWp3RnpnK2ZIMDUwaUtPVzhzYmRBMG52Y3pJNHc4M0tKc2lmSVFiLy9ETnRSRHppZ0FRYklHaWVGekg0ejVlamthc1JyT1AzUlRXM212bFdZbmUxT0hvcmVVZFlXMGpGUC9EbVNCUGpaVGR3YmNiZlZmK1hVZlVWNnY2MVIydGtTVk1LTWd0dng3bWJKbHMxemVQNm1tSk94ZGlxc2FDUUxWZ2FaUTVvSS9Xd3U0VU8yWjFLeStGd3QwUmpNVFFhbEVJOGJUYXNIUTJQMlhKMExPZmlVVGpzcXJYTmUyczMzZmYxMWY2SXBmb2JzWGZkc0VURFRXUVZZTXhGa0xSaXkxME9YbEo3UktPREhHMW8rMWRWK2kzT1dCaWZsa292Wmd3ODRIUHpKSDlHNkpIL2JHOXFpNlVVOFpxWmhBSkFnQ2h2c1N5S21ZbDBkbXJXMFpFQzcra3FFMHUrVUV1aUxkK2FzVDE5L0tJOTFmREcvdHI4M3JWdEdKSG8zUC9iRUhtRDNxY1VRYWw0aCthd2VBUnFrQ29pSGpLaUdpVGFrc0xsR0RtdnFSUUdMb1VOa0Q1Mm1yZm1GQkFYZFZJdFJYUWxCYmF1V1V6YWtDeVBMOWVzZEZXZldDanZJc2E5cVZNN1pxMzFDQnZLVEJTUWxxNk5rOEF3RnFEdE9RQzdFTUxlbnZwVnFQSXlmZ3dwQjBjcjRFa1JTS2t3YVJXdSIsIm1hYyI6IjAzZjk2NjNjY2M0YjFlNTJhYmFjZDRkMTEyOWY3NDA3ZWQ3MTQwN2ViNzYzMWE3MjE4NzNhYjgwYWVjZjM0Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+