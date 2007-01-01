В Калужской области задержали лидера межэтнической преступной группировки

В Обнинске сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в руководстве межэтнической организованной преступной группой. По данным ТАСС, он также состоял в запрещённой экстремистской организации и занимался вымогательством у предпринимателей в Обнинске и Балабаново.

Как сообщает агентство, члены группировки взыскивали долги с бизнесменов, получая за одну операцию до 30 миллионов рублей. В качестве вознаграждения они оставляли себе от 30% до 50% взысканной суммы. Общий объём незаконного дохода уточняется.

Задержанный ранее отбывал наказание и даже из мест заключения поддерживал связи с зарубежными криминальными лидерами. По информации источников, он действовал в их интересах, в том числе организовывал сбор денег среди других осуждённых.

Как рассказали в ТАСС, в состав ОПГ, по предварительным данным, входили в основном выходцы из Дагестана, Чечни и Армении.