Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Житель Калужской области арестован за нанесение тяжких телесных повреждений знакомому
Криминал

Житель Калужской области арестован за нанесение тяжких телесных повреждений знакомому

Евгения Родионова
07.11, 17:13
0 195
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 7 ноября, прокуратура Ульяновского района сообщила о заключении под стражу 34-летнего местного жителя.

По словам прокуратуры, мужчина причинил своему знакомому тяжкий вред здоровью.

— Предварительно установлено, что ночью 30 октября 34–летний мужчина распивал спиртные напитки со своим 46-летним знакомым. У них произошла ссора. Обвиняемый нанёс ему удар ножом в область живота, - уточнили в ведомстве.

Суд заключил мужчину под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRtL1RjVG5FMW44M0NqUmVqSXREQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiL3MxNkJncTFRK1BkemVzOWRhc3FBTStiQmoyaW52d25sNFptZUhZTTZGc3ZXVGtNNkNtaWEzYU1uT2x0RFNKeGdRY01CVEpDZVRFRjlWRnFpT1FkLzJacWl3UTh2YW90STVURmtWc2NQQ3ZTN1NQVTU1djVmQkk2aS9TUlJUcGRsMkFzNWxRRU9uUC9TbG5NOWsrZWJjRlh0Mml6QWVHeGQ2Tm8wSmJldzBxWjBsZGxqVFlJanZDZmhYSUhBb3BncS9aVEhmYmJ4aHlzQWxyQzhZZE95VncrVWd0L256dUFyL0phZGdBaXBhRXp0Y1ZCVDFTQXRCNnJaenNvSjd0YnB4ZHpUNDNCQjFpV2RqdTV0VmlMVWRYbExiS1R2eFdqdkR3MU16WDJzR1VpenFMZ3AxeHp0U1ZjNlQrTzdVbUxQeTJBYVBYVFlGNm9XdHRaZytHUC9vV1lxVDJPVTNDalhFUTAxNEROSHN2RUVHRGd2Y2hGSEllVTRwMEp0YUYrdlRSbTlCYkZLbXZJN3VMVTdIdi8zS1FBRjNpTmo1eTEzQWtEU2lMOUQ1bDNDWGNqV0wvY3BqNVptNCs0OWhSSCIsIm1hYyI6ImQ5OGI4YWZiYTE3NTAxMGQxZDRiYTEyNTVmNDMzMDk1ZWI4MTE4ZGUxZWQ5N2Y2MzE3Mzk4ODUzYTgwZTdkMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxHTytWTVhIS0lLQmZzU0o0QUxqamc9PSIsInZhbHVlIjoiNUFHSTJuVzFEVGorbERTamtKZlB1ajBoczFvTVFIZjYyU25DYjhyL0Rpc2Rja1hEdkdtOEt1TTFoanBFRUEyWkdYTXdMMzJQUlUzV3R2WHQ0RWNtaXpJbTVlSnRsSHJaS3lJTk5yYVRDbVhlaE1mWld1VExzWFpTalNvSlVoMlN1Z005OGY2WC9XVllhSUJ5aWtRWDVZQlRPYUgzTmpZaHh1bWFqNWxrR3RRK1ZtN21yMjY1WUNEWjFlcTAvWG5sMnBkY0NZTHliRFdBZ1BzMElwL3M1aVdHdlZlRVRzb2NueUFNSVpsUWQ5YWJkVDFrd25uZjZwZ2JDQ0c3VHQ3dzlQb1BZck0xYzNKdFk4aU9OV2dLMW5DTkx6ZkdOaEZyd1JydENENWUxR1lidlp0ZTBrRVF4K2d5eHZmZGFZUUlKWkt5VEdxTjRidHkvaVE2bytqRWpnL2s0QUM4cFNRVHk0bEIySjFEa2hnbnpnZTA1eWJjM3V1N2VMSENrQWFkdlhBdWJhMEE2WE5tbXBZam9tdHUrTDBYbjFURE9XWXZ5UWx1TGRqdWtCTVlweUdBeUk0VEl3NmI2d0t0UVd5bmR1MFNLSXBBL3Zndk5aRG9Uc0FuRUdPVG90OUZJQWNvY1N3QUorVXplOEVxcHVjbkRWeklsTnFsMWxZdFJWUW4vQndNbk5FbHVzMnN1OElNUUgzU3hxRUxic283S0krRmRLNnNxaDdHeTYwU251NkdWNFdEYVZGSTV6dHpqT3JTNFJXTzBWaStaZTg4TUJGOE44OTZjYnRtaWtJS2J0U2dsZ1V4SWQyVktDRnpmb0VTMHVxQytuQmF3K2IvamlnSCIsIm1hYyI6IjQ0MTUzODM0OTA1YjQxYTEzNjFkODRjNGY5NmY0OWEwNTQ5NWJkMjIyZmY0M2IyNDQ3YmM3YmMwZTk5NWUwMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+