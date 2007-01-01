Житель Калужской области арестован за нанесение тяжких телесных повреждений знакомому
В пятницу, 7 ноября, прокуратура Ульяновского района сообщила о заключении под стражу 34-летнего местного жителя.
По словам прокуратуры, мужчина причинил своему знакомому тяжкий вред здоровью.
— Предварительно установлено, что ночью 30 октября 34–летний мужчина распивал спиртные напитки со своим 46-летним знакомым. У них произошла ссора. Обвиняемый нанёс ему удар ножом в область живота, - уточнили в ведомстве.
Суд заключил мужчину под стражу. Возбуждено уголовное дело.
