Криминал В Калуге задержали 18-летнего парня за использование поддельных прав
Криминал

В Калуге задержали 18-летнего парня за использование поддельных прав

Дмитрий Ивьев
07.11, 11:26
Водителя остановили у одного из торговых центров в Калуге за нарушение разметки. Когда полицейский попросил у него права, выяснилось, что документ поддельный. Парня сразу задержали, сообщили 7 ноября в Управлении МВД по Калужской области.

Проверка показала: удостоверение на самом деле принадлежит другому человеку. Сам же 18-летний калужанин прав не имел, но решил их купить. Через знакомых он вышел на мошенников, передал им 100 тысяч рублей и свои данные - и через некоторое время получил фальшивое удостоверение, которым и пользовался, пока его не остановили.

Следствие по делу завершено. Парню предъявлено обвинение по статье за использование заведомо поддельного официального документа. Ему грозит срок в колонии.

