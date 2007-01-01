Афиша Обнинск
Криминал

В Калуге нашли наркопритон

Дмитрий Ивьев
07.11, 11:21
В Калуге полицейские пресекли работу притона для употребления наркотиков. По подозрению в его организации задержали двух местных жителей – 35-летнюю женщину и 39-летнего мужчину.

По данным правоохранителей, пара сама употребляла запрещённые вещества и регулярно приглашала к себе других наркозависимых. В квартире они вместе принимали наркотики - часть «инвентаря» для этого хозяева предоставляли сами, часть гости приносили с собой. Вместо денег за пользование жильём посетители просто делились наркотиками.

Новых гостей фигуранты находили через интернет - в специальных чатах, где договаривались о встречах.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация притона для потребления наркотиков», которая предусматривает до шести лет колонии. Оба подозреваемых арестованы. Расследование продолжается.

