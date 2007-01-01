Афиша Обнинск
Калужанин получил четыре года колонии за избиение сожительницы отверткой
Криминал

Калужанин получил четыре года колонии за избиение сожительницы отверткой

Евгения Родионова
07.11, 08:46
В четверг, 6 ноября, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о вынесении Калужским районным судом приговора жителю Калуги.

По словам прокуратуры, он нанёс своей сожительнице тяжкий вред здоровью.

— В июле между мужчиной и его сожительницей произошёл конфликт на почве личной неприязни. Мужчина взял отвертку и нанес ею один удар в боковую поверхность шеи потерпевшей, - уточнили в ведомстве.

Мужчина частично признал вину.

Суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

