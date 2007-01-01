В Калужской области задержали молодых грабителей, оставивших подростка без стикеров

3 ноября в Москве трое молодых людей обманом заманили 16-летнего подростка на встречу под предлогом съёмки видеоролика. У станции метро «Пушкинская» они посадили его в машину, выстрелили из пистолета в пол и потребовали передать редкие стикеры в одном из мессенджеров.

Испугавшись за свою жизнь, подросток отдал им свой телефон. Злоумышленники перевели стикеры на свой аккаунт - их стоимость составила около 60 тысяч рублей.

Затем они заметили на смартфоне приложение для криптовалюты. Подросток, чтобы выиграть время, сказал, что у него есть криптовалюта на сумму более 9 миллионов рублей, и пообещал перевести деньги, если его отпустят домой. Преступники поверили и отвезли его к дому.

Как только он остался один, сразу позвонил в полицию.

Следователи и оперативники быстро установили личности нападавших - это молодые люди 22, 18 и 15 лет. Их задержали в Калужской области и доставили в Москву для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Вымогательство».