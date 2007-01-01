Калужская фабрика недоплатила налоги на миллиард рублей

ФСБ сообщила 6 ноября некоторые подробности дела о табачной фабрике. Как мы уже рассказывали, на предприятии в Калужской области нашли 5 миллионов пачек сигарет с поддельными акцизными марками.

По версии следствия, производитель сигарет уклонился от выплаты налогов более чем на миллиард рублей.

На складах калужской фабрики нашли контрафактные сигареты известных брендов, которые производились в регионе под видом настоящих.