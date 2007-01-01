Афиша Обнинск
Новость дня Криминал

Громкое дело: в Калужской области нашли 5 миллионов пачек сигарет с поддельными акцизами

Дмитрий Ивьев
06.11, 10:37
0 723
Следователи СК вместе с ФСБ пресекли незаконную деятельность сотрудников одного из местных предприятий по производству сигарет. Выяснилось, что руководители компании организовали массовое производство табачной продукции без уплаты акцизов.

По данным следствия, в 2024 году на складах предприятия хранилось около 5 миллионов пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Кроме того, там же нашли ещё полмиллиона фальшивых марок, готовых к наклейке на новую продукцию.

В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемых изъяли сигареты, акцизные марки и документы. Также установлено, что владелец и директор фирмы уклонялся от уплаты налогов на крупную сумму, сообщили 6 ноября в Следственном комитете.

Всем фигурантам предъявлены обвинения: за хранение немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, покушение на сбыт поддельных акцизных марок и неуплату налогов. Расследование продолжается.

