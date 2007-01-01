Калужанин рассказал, как отдал мошенникам 900 тысяч рублей

Житель Калуги сообщил в полицию, что стал жертвой телефонных мошенников и потерял 900 тысяч рублей.

По его словам, ему позвонил человек, представившийся бывшим работодателем. Тот сказал, что положен перерасчёт пенсии, и чтобы попасть в очередь, нужно назвать код из SMS. Мужчина продиктовал код и закончил разговор.

Через некоторое время позвонили снова - на этот раз «специалист с Госуслуг» сообщил, что аккаунт взломан и деньги под угрозой. Затем в разговор вмешался ещё один собеседник, который представился сотрудником силовых структур и начал убеждать мужчину, что его сбережения нужно срочно «декларировать» - якобы для проверки. После этого, заверили мошенники, деньги вернут.

Поверив им, калужанин поехал в Москву и передал наличные курьеру. После этого связь с сотрудниками прервалась. Поняв, что его обманули, мужчина сразу обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие продолжается - правоохранители ищут тех, кто стоит за этим преступлением.

Полиция также опубликовала видео с пострадавшим.