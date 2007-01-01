Афиша Обнинск
Калужанину, осуждённому за убийство, отказали в смягчении наказания
Криминал

Калужанину, осуждённому за убийство, отказали в смягчении наказания

Евгения Родионова
05.11, 15:54
0 270
В среду, 5 ноября, прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила об отказе 34-летнему осуждённому в изменении вида исправительного учреждения.

Как установил суд, в апреле 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил незнакомца возле одного из кафе города.

— Конфликт произошёл на почве личной неприязни. Злоумышленник нанёс незнакомцу множественные удары по голове и телу, от которых потерпевший скончался. Суд приговорил преступника к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина отбыл половину срока и попросил о смягчении условий отбывания наказания, - пояснили в прокуратуре.

Суд отказал осуждённому в замене исправительной колонии строгого режима на колонию-поселение.

