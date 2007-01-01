Афиша Обнинск
В Калужской области мужчина получил два года колонии за кражу денег из найденного кошелька
Криминал

В Калужской области мужчина получил два года колонии за кражу денег из найденного кошелька

Евгения Родионова
02.11, 13:35
0 253
В субботу, 1 ноября, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о о приговоре, который вынес Кировский районный суд Калужской области в отношении 50-летнего гражданина.

По слова пресс-службы, он виновен в краже денежных средств в крупном размере.

— В декабре 2024 года мужчина обнаружил возле кафе в Кирове кошелёк, который принадлежал местной жительнице. Внутри находились банковские карты на имя владелицы и 62 тысячи рублей. Деньги мужчина присвоил себе, а кошелёк с картами закопал в снег в другом районе города. деньги потратил на спиртное и продукты.

— В суде свою вину не признал и изменил показания, данные следствию, заявив, что нашёл только 32 тысячи рублей, - добавили в пресс-службе судов.

Суд признал мужчину виновным в краже и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали вернуть женщине 62 тысячи рублей.

По словам пресс-службы, причина строгости приговора-повторное преступление: у мужчины имеются несколько неснятых и непогашенных судимостей, в том числе за грабёж и кражу.

