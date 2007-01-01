В Калужской области вынесли приговор мигранту за хулиганство

В субботу, 1 ноября, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о проведении проверки информации, размещённой в сети «Интернет», о противоправном поведении иностранных граждан в селе Чипляево.

По словам прокуратуры, 28-летний гражданин иностранного государства совершил хулиганские действия.

— По информации следствия, в июне мужчина сначала набросился на парня с угрозами и применил к нему физическую силу. Он прекратил свои действия, когда увидел приближающихся людей. Поводом для агрессии послужила травма, которую получил сын мужчины во время игры в футбол, - рассказали в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.