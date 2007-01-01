В Калужской области будут судить молодого парня за выращивание наркосодержащих растений

В субботу, 1 ноября, прокуратура Ульяновского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя.

По словам прокуратуры, он выращивал наркосодержащие растения на земельном участке в большом количестве.

— Согласно версии следствия, с апреля по август молодой человек посеял, а затем выращивал запрещенные растения, содержащие наркотические средства, в целях их последующего потребления. Сотрудники полиции изъяли 299 растений, - рассказали в ведомстве.

За преступление предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы.