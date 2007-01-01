Афиша Обнинск
Криминал В Калужской области суд отказал в досрочном освобождении мужчине, осуждённому за наркотики
Криминал

В Калужской области суд отказал в досрочном освобождении мужчине, осуждённому за наркотики

Евгения Родионова
01.11, 14:07
В субботу, 1 ноября, Людиновская городская прокуратура сообщила о рассмотрении судом ходатайства 40-летнего осуждённого об условно-досрочном освобождении.

По словам прокуратуры, в 2020 году мужчина получил семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима за сбыт наркотических средств.

— В 2023 году ему заменили наказание на принудительные работы в исправительном центре на три года и семь месяцев. Мужчина отбыл часть наказания и попросил условно-досрочное освобождение, - пояснили в ведомстве.

Суд отказал осуждённому в условно-досрочном освобождении.

