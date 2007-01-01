В Калуге женщину угрожали убить возле больницы

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что один местный житель пригрозил ей убийством, сообщили 1 ноября в УМВД.

Все произошло у больницы. 24-летний мужчина остался в машине с ребёнком, пока его сожительница зашла внутрь. Там она встретила знакомую и попросила её принести малыша из автомобиля. Женщина подошла к машине, но мужчина начал с ней ругаться. Затем он вышел из авто, приставил к её голове пневматический пистолет и прямо сказал, что убьёт. От этого женщина сильно испугалась и сразу после случившегося поехала в отделение.

Полиция быстро нашла подозреваемого и изъяла пистолет. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Молодому человеку запретили покидать город, пока идёт расследование.

Если суд признает его виновным, ему грозит до двух лет колонии.