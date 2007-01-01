Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал В Калужской области суд защитил женщину от телефонных мошенников
Криминал

В Калужской области суд защитил женщину от телефонных мошенников

Евгения Родионова
01.11, 09:20
В пятницу, 31 октября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки по обращению 60-летней местной жительницы.

По словам прокуратуры, пожилая женщина пострадала от действий телефонных мошенников.

— В феврале 2024 году телефонные мошенники убедили женщину перевести 142 тысячи рублей на счёт в банке за оплату товара и его доставку, который она не получила. Деньги поступили на счёт 19-летнего жителя Ставропольского края. Женщина обратилась в Туркменский районный суд Ставропольского края, - пояснили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения суда взято на контроль.

