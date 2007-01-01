Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области мужчина сядет на 5 лет за избиение женщины
Криминал

В Калужской области мужчина сядет на 5 лет за избиение женщины

Евгения Родионова
31.10, 19:17
0 169
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 31 октября, прокуратура Дзержинского района сообщила об осуждении местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что в июле 2024 года 38-летний мужчина был в квартире потерпевшей в селе Льва Толстого. Между ними произошёл конфликт.

— Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нанёс женщине несколько ударов ногами и руками по голове, причинил ей повреждения в виде черепно-мозговой травмы. Ранее он уже был судим, - уточнили в ведомстве.

Мужчина свою вину не признал.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он возместит моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRLeS9PWXJiTXZrazV2NFJIdlYvUmc9PSIsInZhbHVlIjoiSnE5cjZ3cUV6dUNmK0gyQVc3TXVCd3BqUW5nM0lqY280WS9QVEZjVlBzS3orbDRSbFJudWNCbDhJWnEyQi8wRVNscGNXMW83eVZKa2RZK0dLWUFHWUNKd1l3WjVuR0hodWEvL2xEZHZpN3N5YmxPZW9abkRWTi9DZHFVSFhQcDQ3TlJWeG5zdmxERmprTTI0OHZOT0krTFdPY0Z4aVd0S05ueEZIbHFtWXJLVURQR0ZTWDJNVHNubWpHa01jR3ZtZm5MQjM3ZDI2L0VwYnBUN0ZUVVVKaktUWWVhUzVGbHllbHR1VGFMTGgrVktQY2VkZGhEa0dmbmtWZEFhSEdtNXlkT0hLajJqUGtpaExOc0JpRFZBQnF5TXJpdkJRNVhCd1JVQi9kdWQ2b1l4dUJXQXZEaHNHdUlGaE9XTldQN24xbGZQNDdpdkxhcFFkcjVEZDY2Q3BBaERRUm9HQ0J4d3Yyb1krTkcwRVZSdUxQSzM0Ny9CK2REMmZEVkhqMmhuWGxVSnEvUlhEWkhFeEkxNFNiWXp0c1p2U3p6OXNGVSt4VGNkSmFPWjZ3ZFpNMGY1Q2d1TzI1aGFTcFZQZTN5dCIsIm1hYyI6IjVkNDBmMmQxYmI2OTlhZGY2MDcxN2Y3Zjc5YmQ0NzhmZmE2MmYwNmNkNjM2NGMzMTU5NDgzMDQ2MmFiMTg2NTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilo4VUhYTjNXY0JIbEY0SURHVUJCTmc9PSIsInZhbHVlIjoiQUd3aUR3SUhhZHFUZnNjOFN0NWpaUlQzZnVsajg5KzFRR3h4M29WOE1FSU8xWDJORVhOTktIeDNEUmQzenZSTkt1anFyNURIdzFkVDJBVjZ1U1JYS0NNUGhKUEkrNHF6Q1hwbXNZUTZXbzRPTkh0LzFZUVpTL1Q4ZGRCWERVVnd0bk0xc0pjekZpbE5CSkp4WWFiZGs4NkxOSktObFRiUHdxc1hORmh1bFJDVEw1THpFVnJGMldySFJzdTVKZEJGbTFBSkRldWdLWVFwZzlZV2NIeEJpaGhmSGp3eHdSYnJLR0xEMlJlRi9Fd25kM1RHNWtRMCtnb3VNVEZuTzNSVnFiOXRyTEllWXBIcHlKMkp1bFB2VW9TaFNhM01jRlB5ZXpUdlJ1NWJJWWQxNW5lSDFNWkszVTNXdE5YcEYzNHlMUnBiOUFkSnNXUklUazFLeEt0TXpsenlUREVkcjNYcWg4NzhSNEdtNUxSdkRneVI0S3hNRm9RNGVVMjJXMEVtQ1M3V3Bla2IyQjdGQWpZYWQwYmhsL0hERDJaK0c4TVBSckJrN1JncHdCcWxMUHFScysrTU9EVXFuYTVBR1BnVjZYRkJZMnFaRUZyemJrcTJpamxGQTZSRlc0YWhEWTFnSnBaVzUvZUN1ekNHcW96dm8yYm8zT21kUUs1OUFScitmYS9IZmxoblBXaHRwYjF1NWM3NW0vekhnMmJrNGd5a1dxWmtzUUlQNHlpU2QzRTJjb0t3OHBnbnBURVlGZDBqcm1tK3Exc0pmeWNmc29aSTFpbHNqZXY4bGhuNTdHQVRwaE1JWkRJSkJ6QXh1RXBrdXordkRUK1dwc0NHanJ5UiIsIm1hYyI6IjZjODJiNzI2ZTdiMzk5MWFlOWZiMmJkYzU5NjU5YTlhMTBhMzViNjc1ODMzMjJjYTEwYTgzNjAwNzZjNzQ0NDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+