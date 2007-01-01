В Калужской области мужчина сядет на 5 лет за избиение женщины

В пятницу, 31 октября, прокуратура Дзержинского района сообщила об осуждении местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что в июле 2024 года 38-летний мужчина был в квартире потерпевшей в селе Льва Толстого. Между ними произошёл конфликт.

— Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нанёс женщине несколько ударов ногами и руками по голове, причинил ей повреждения в виде черепно-мозговой травмы. Ранее он уже был судим, - уточнили в ведомстве.

Мужчина свою вину не признал.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он возместит моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей.