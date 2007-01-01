Калужанин избил полицейского в Брянске

В соседнем областном центре 31-летний мужчина украл корзину с продуктами из магазина и попытался скрыться. Продавец побежала за ним, но не смогла догнать.

В этот момент мимо проезжал участковый на служебной машине. Увидев подозреваемого, он остановился и попытался его задержать. В ответ мужчина начал бить полицейского кулаками и убежал.

Участковому понадобилась помощь врачей.

Вскоре полиция вместе с Росгвардией нашла и задержала нападавшего. Им оказался 31-летний житель Калужской области, ранее судимый за кражи и грабежи, сообщили 31 октября в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Если суд признает калужанина виновным, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.