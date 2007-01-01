Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанин избил полицейского в Брянске
Новость дня Криминал

Калужанин избил полицейского в Брянске

Дмитрий Ивьев
31.10, 14:28
0 583
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В соседнем областном центре 31-летний мужчина украл корзину с продуктами из магазина и попытался скрыться. Продавец побежала за ним, но не смогла догнать.

В этот момент мимо проезжал участковый на служебной машине. Увидев подозреваемого, он остановился и попытался его задержать. В ответ мужчина начал бить полицейского кулаками и убежал.

Участковому понадобилась помощь врачей.

Вскоре полиция вместе с Росгвардией нашла и задержала нападавшего. Им оказался 31-летний житель Калужской области, ранее судимый за кражи и грабежи, сообщили 31 октября в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Если суд признает калужанина виновным, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
25%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpXMGMrcm5ITjJPTFBxeVdtTG1YWkE9PSIsInZhbHVlIjoiMitRTzRuelJiQllSQ05hOFc4UjdNYlJaTDAvS3FUZmtxaWFhTmMxQmp4ZXh2TGtIbURLQ0llbmpOQ3pySHg5NFlpT3V3dkFXUS8wRFMxdTREVyt2WGNGWlRnSjlIUlI0ZXhuMkNzUWRXc1hzbUl2L0J6NXgwd2ZzdnNnZEx1TnVrYktRaXBhMnlXWWw1a3pnUTROMFVHSkIwMXdwMk5MR2xlWXVrSGhSSzE2TUdUc2x3YUx2VmFuckYzTjkvTnR4RGxrZE4rMmlrWE1Ea2hReWdnZjZ6WU54ZEY1ak5KaDdpbkVBdFcwcUJDYzZBMXhwbXZ3UktQMHZJUHYzVTJwY0U4OGI2WjJwT1pQZERSY0JJbzcwelIrQTdHenpsN2t2Y3cwYlZQOWhta09tUy9oK21iYzlUa0V1WHEzajZmWHZzcUdSOWxyVlVhck1YNklqWkY4MzQzVlk3dkhGTWVndHgvakUrTUJTK2NFRGpLQVFYOXE0RUlxRWdCSmsrVExBZlRZUFhiVnROdGN5T0EyQVo1QmxCbW5SZlllc3E4U0tqYUtraWsxV2ljM1RrYTR1RGV5WmVnTDY0NUpVQlZiWiIsIm1hYyI6IjlkNTVhYzA3YWZkOTBkNTMwOWFjYThiZTk4MzEzMzIzZjhiMmNjYWQ1NDBlZGRlMDUxY2I0MWFkOTY4MmZjMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklOQWE1eW9pNDRSZEx3WnkwQTBhQnc9PSIsInZhbHVlIjoibEdTdlBqMGxrdFVRbGFneVIzSk9FQ01WbU5JdGVDQXgwRjBkN1NyOVMyT0ZYR3BCUk9pSnZ5WDhzZWZaejIvZmluOEQ0cndEZWFCVXNBUG4wWE9rdkRrek5pc0JSSmdDRmQ4bGY5bExmYWM3QlE5RHJVOVZ1K3Q2SHBERTh2eDg1bG4rMEpPNG5DT1hTSG1aNXpCSVBNTW05dHZGQzBMQlZ5QkdxaVVObTVvVk4xVG9EU2JYOHpzdVhKQld4YzdhWUkxV0hiZUdiY1dybzFKMUhFMDVKSnlMR01LQXRtOXZSWUxoWmExVVdBc2JQMEZ4c2VQdlNkWXQxdVIzOEFNMnVFNUQwTWZKMFhwNlhBUFQyS2xTOXlGRkovVmxwc1BqZUhXU2pPbE13TGtmc0tjQnpXRUJzNENrTUJiWGNQdklVNkhXUmU2bkZ4N0tRU0kzcm5zYWZRNzB2RENoR3BmaitQYTBoSGYzOStPejY0UHcwSmt5eUFWSlVJUWh2eEtkWUZ0RGRhM0h1THdFNFV5Q2FoMXIxTGJ0YXg5YjFvMTRCZ3FUNE9sTnhTRk1uMEpmSGN3RjQzYVllYk5OaktDWFYwZUFtOWNqN1EzV1lFeXBpd3hWQ3ltdXg4WGZtSUlFT2R5TENSSXNWTWtFVzQyWWdyaGtqODh0dm9qc2d5S0x3ZTdUb1BVTS80N3llQmJNSE80TlIxQk01WnZlbHFrMjlTeGRBZ1orL05tMDN1Ky9ERzNCeXNRMyt0NENiOXNyNTB1bE5oMWFmL0o3c2gyTnJkZktsZWg4T0plMEZTWURwRVpYdTBnbEgxMlhDZEZsUFRyWldDZHBkOTdqcXZVdyIsIm1hYyI6IjA4YWIxNThlNGUzNGQ0Zjg4N2JjZWVjNWRjOWZhN2UwMTNhYTQ1YTc4MDNjNTA5ZTg5MjM0ZmEyZTI1Mzk5MjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+