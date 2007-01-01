В Калуге 22-летняя девушка ограбила магазин

Но недалеко от торговой точки ее задержали, сообщили 31 октября в полиции.

По предварительным данным, девушка зашла в магазин, выбрала товар и положила его в свой пакет. Подойдя к кассе самообслуживания, она заметила, что за ней наблюдает сотрудница магазина. Тогда она часть товаров выложила на кассу, а остальное оставила в пакете и попыталась уйти.

Продавец попыталась её остановить и встала у выхода, но девушка оттолкнула её и скрылась.

По этому случаю возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Девушке запретили покидать город и обязали вести себя спокойно, пока идёт расследование.

Если девушку признают виновной, ей грозит до семи лет колонии.