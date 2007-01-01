В Калуге женщина избила соседку 

В полицию обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что её избила соседка, сообщили 31 октября в УМВД.

Участковый разобрался в ситуации: поговорил с обеими сторонами и направил пострадавшую на медэкспертизу. Выяснилось, что 52-летняя женщина поссорилась с соседкой, была пьяна, встретила её на улице, начала ругаться, а потом ударила кулаком по голове и ушла.

Эксперты подтвердили: удар причинил лёгкий вред здоровью.

По закону за такое преступление может грозить до двух лет колонии.